Coronavirus, 1.434 nuovi casi: più ricoveri anche in terapia intensiva (Di mercoledì 9 settembre 2020) Continuano a salire i numeri legati all’epidemia di Coronavirus in Italia. Aumenta rispetto alla giornata di ieri il numero delle persone contagiate dal Coronavirus: 1.434 quelle di oggi, poco meno che un centinaio rispetto a quelle registrate ieri, 8 settembre, quando i casi erano 1.370. Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus nel bollettino della Protezione Civile aggiornati al 9 settembre. Coronavirus Italia: 1.434 nuovi contagi Aumenta il numero delle persone contagiate così come quello delle persone ricoverate in terapia intensiva e in ospedale. Sono 1.434 i nuovi casi di contagio registrati nel bollettino del 10 settembre: 218 i nuovi ... Leggi su thesocialpost

you_trend : ?? #Coronavirus, 09/09/20 • Attualmente positivi: 34.734 • Deceduti: 35.577 (+14, +0,04%) • Dimessi/Guariti: 211.27… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 1.434 contagi e 14 morti. 96mila i tamponi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 1.434 nuovi casi e 14 decessi #coronavirus - emergency_live : #Coronavirus @MinisteroSalute, 1.434 nuovi contagi e 14 morti: salgono le terapie intensive. Crisanti su stop a… - ultimenotizie : E' di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte #Coronavirus, secondo i dati diffus… -