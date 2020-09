Calciomercato Torino – Affari e trattative 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calciomercato Torino vive giornate di apparente stallo, ma i granata non smettono di pensare a Lucas Torreira dell’Arsenal e si cercano di piazzare i calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Giampaolo. Torreira il pensiero fisso: l’Arsenal continua a chiedere troppo Il pensiero fisso del Torino è Lucas Torreira dell’Arsenal, ma la società londinese è ferma sulla richiesta di 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta per i granata, i quali vorrebbero un prestito di 18 mesi oneroso e l’obbligo di riscatto fissato in anticipo, oppure la cessione subito ma ad una cifra che si aggira intorno ai 20-22 milioni. La trattativa è dunque al momento ferma, ma c’è ancora molto tempo per ridiscutere sulla questione. Il Benevento sulle tracce di Iago Falque Il Benevento ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : #Suarez verso Torino aspetta il passaporto e... chiama #Chiellini - Glongari : #Torino nuovi contatti in vista per Fabio #Borini. Jolly offensivo apprezzato da #Giampaolo #calciomercato #sportitaliamercato - Fantacalcio : Torino, avanti tutta per Torreira: nuova proposta all'Arsenal - Glongari : #Benevento occhi su #IagoFalque del #Torino #calciomercato #sportitaliamercato - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Prove di rinnovo tra il #Torino e Jacopo #Segre. Il centrocampista può prolungare fino al 2024 con ritocco dell'ingaggio. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino: Lazio e Inter non mollano la presa per Izzo Toro News Dove vedere Juventus-Novara in tv e streaming

Amichevole tra Juventus e Novara a ridosso dell'inizio del campionato: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming. Il calcio d'avvio del nuovo campionato si avvicina e la Juven ...

Palmeri: “Juve scatenata, un errore tesserare McKennie?”

Il collega Palmeri su Tmw: "La ricerca del centravanti della Juventus sta monopolizzando il mercato italiano. Mentre tutte ritirano gli investimenti, la Juve è costretta ad andare fuori dalla caverna ...

Amichevole tra Juventus e Novara a ridosso dell'inizio del campionato: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming. Il calcio d'avvio del nuovo campionato si avvicina e la Juven ...Il collega Palmeri su Tmw: "La ricerca del centravanti della Juventus sta monopolizzando il mercato italiano. Mentre tutte ritirano gli investimenti, la Juve è costretta ad andare fuori dalla caverna ...