Apple, ecco l’evento: ma per gli iPhone potrebbe esserci da aspettare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Apple batte un colpo. E annuncia un «evento speciale» per martedì 15 settembre a Cupertino, da seguire come sempre online alle 10 ora di San Francisco, le 19 in Italia. Ci saranno o non ci saranno i nuovi iPhone 12? Alcuni osservatori, come Mark Gurman di Bloomberg, si dicono convinti – sia per la dicitura «speciale» dell’invito, sia per le grafiche e lo slogan scelto, «Il tempo vola» – che i telefoni non si vedranno prima di ottobre. E che dunque i nuovi iPad e soprattutto gli Apple Watch – ce ne saranno due nuovi modelli, l’attesa Serie 6 e una versione più economica – finiranno col rubare la scena agli iPhone. Rinviati a un altro evento del mese seguente. Leggi su vanityfair

