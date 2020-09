Altri due esponenti dell’opposizione bielorussa sono stati arrestati (Di mercoledì 9 settembre 2020) Maxim Znak e Antonina Konovalova, due esponenti dell’opposizione bielorussa, sono stati arrestati mercoledì. Secondo l’agenzia Interfax Znak sarebbe stato arrestato da uomini incappucciati in borghese, con modalità simili a quella con cui lunedì, secondo una testimone, sarebbe stata arrestata Maria Leggi su ilpost

repubblica : Il business dei camici. Gli altri due appalti al cognato di Fontana - HuffPostItalia : 'I fratelli violenti li conoscevano tutti: da due anni litigano e picchiano, sono autori di altri pestaggi' - repubblica : Oggi su Rep: ?? Il business dei camici. Gli altri due appalti al cognato di Fontana [di SANDRO DE RICCARDIS] - florianademiche : RT @CatelliRossella: DIMETTITI! Il business dei camici. Gli altri due appalti al cognato di Fontana - elebohh : @mindtapes trovane altri due e c'hai ragione te. -

Ultime Notizie dalla rete : Altri due

La Nuova Sardegna

La madre dei fratelli Bianchi, indagati per l’omicidio di Willy Monteiro e detenuti al carcere di Rebibbia, ha affermato che se i figli risulteranno colpevoli dovranno pagare. È però convinta che non ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 8 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...