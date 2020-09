Xbox Series S trapelata e poi confermata da Microsoft, costo: 299$ (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo le informazioni trapelate online, Microsoft ha confermato l’esistenza della console economica Xbox Series S, rispetto alla console annunciata alla fine 2019, Xbox Series X.Ore dopo che i rapporti sono stati pubblicati, Microsoft ha confermato che Xbox Series S esiste davvero e descritta come “la Xbox più piccola di sempre“, questa nuova console verrà lanciata a un prezzo di 299 dollari.Ad aver innescato il tutto è stato il sito Thurrott con la pubblicazione di un’immagine che ritrae Xbox Series S, poi ufficializzata da Microsoft.Xbox Live Gold: sparisce l’abbonamento annuale, cosa sta ... Leggi su pantareinews

