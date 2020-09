VIDEO | In Sudan le alluvioni minacciano le piramidi di Al-Bajrawiya (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – In Sudan le annuali inondazioni provocate dal fiume Nilo stanno minacciando il sito archeologico di Al- Bajrawiya, patrimonio mondiale Unesco situato a nord della capitale Khartoum. Leggi su dire

Oltre 100 morti in Sudan a causa delle inondazioni degli scorsi giorni. "Il Paese sta vivendo una catastrofe naturale" ha affermato il Consiglio di sicurezza e di difesa, dichiarando lo stato d'emerge ...