Traffico esseri umani, arrestati 14 mercanti di immigrati. Quattro sono latitanti (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo ha emesso un fermo di indiziato di delitto a carico di 18 cittadini stranieri con l’accusa di appartenenza ad un’associazione a delinquere transnazionale «finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e all’esercizio di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento tramite ‘hawala’ e altri delitti contro la persona, l’ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica». Lo riporta AdnKronos. Grazie alle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Palermo e dal Servizio Centrale Operativo è statio possibile arrivare all’arresto di 14 persone facenti parte di un’organizzazione criminali, con cellule operanti in Africa, in diverse zone del territorio nazionale e in altri Paesi europei e non. ... Leggi su ilprimatonazionale

