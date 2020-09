Tesla: crolla dopo ‘bocciatura’ S&P500 e accordo GM-Nikola (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. – (Adnkronos) – In una seduta fortemente negativa a Wall Street – soprattutto per i titoli di aziende più legate alle nuove tecnologie – spicca il crollo di Tesla che arriva a perdere oltre il 21% – chiudendo a 330,21 dollari (-21,06%) – ma soprattutto brucia un terzo del suo valore in poche sedute, scendendo verticalmente dalle quotazioni record di una settimana fa, oltre quota 500 dollari. Un calo che stona con il balzo della start-up elettrica Nikola (anche questa con un riferimento diretto al nome del geniale inventore croato) che dopo l’accordo annunciato oggi con General Motors – che ne rileverà l’11% per 2 miliardi di dollari – ha guadagnato il 40,8% in una sola seduta, chiudendo a 50,05 dollari.La scommessa di un grande ... Leggi su calcioweb.eu

BramucciMatteo : Tesla crolla a Wall Street: -16% con esclusione S&P 500 e l'alleanza Gm-Nikola - Asgard_Hydra : Tesla esclusa dall'indice S&P 500: il titolo crolla in borsa - bizcommunityit : Tesla crolla a #WallStreet: -16% con esclusione S&P 500 e l’alleanza Gm-Nikola #finanzaemercati - Affaritaliani : Wall Street, nuova ondata di vendite sul tech. Tonfo del Nasdaq. Crolla Tesla - DarioConti1984 : Tesla esclusa dall'indice S&P 500: il titolo crolla in borsa -