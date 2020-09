Tangenti in Marina Militare, nove condanne dal Tribunale di Taranto (Di martedì 8 settembre 2020) Il giudice monocratico del Tribunale di Taranto Rita Romano ha condannato 9 persone, tra le quali alcuni ufficiali appartenenti alla Marina Militare e imprenditori, al termine di un processo con rito abbreviato scaturito da una inchiesta su presunte Tangenti negli appalti del Commissariato della Marina (Maricommi). La condanna più pesante a dieci anni di reclusione per l'ex direttore dell'organismo, il capitano di vascello Giovanni Di Guardo. Fu arrestato a settembre del 2016. Condannata anche la sua compagna Elena Corina Boicea a 5 anni e 8 mesi. Le altre condanne sono state inflitte a Marcello Martire, dipendente civile della Maricommi (8 anni e 2 mesi); a Vincenzo Calabrese, imprenditore (4 anni 9 mesi e 10 giorni); a Giuseppe Musciacchio, imprenditore ... Leggi su iltempo

