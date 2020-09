Strada amalfitana chiusa, 120 mila euro per iniziare i lavori e riaprire (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe riaprire prima di domenica la Strada statale 163, chiusa all’altezza del comune di Praiano dopo l’incendio dei giorni scorsi. Ieri pomeriggio si è svolta una riunione tecnica sulla questione e grazie al coordinamento della Prefettura di Salerno si è raggiunto un accordo. Già nella giornata di oggi, il comune di Praiano affiderà ad una ditta i lavori di pulizia e disgaggio delle rocce pericolose, con il finanziamento di circa 120mila euro ricevuto dal Genio Civile. Questo potrebbe consentire la riapertura anche solo parziale della Strada da sabato. Presente al tavolo anche il sindaco di Positano Michele De Lucia che ha avuto parole di elogio per il lavoro di dialogo costruttivo instaurato ... Leggi su anteprima24

