Silvio Berlusconi, aggiornamenti sulle condizioni: parla Zangrillo (Di martedì 8 settembre 2020) Pare che stia meglio Silvio Berlusconi, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Raffaele: Berlusconi, positivo al Covid-19, è monitorato giorno e notte dopo aver sviluppato una polmonite bilaterale. A fornire aggiornamenti sulle sue condizioni è come sempre il professor Alberto Zangrillo. Silvio Berlusconi: le condizioni dopo il ricovero Il professor Zangrillo, in una nota, ha fatto sapere che “Oggi, martedì 8 settembre, possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti”. Ricoverato al San Raffaele dopo un ... Leggi su thesocialpost

