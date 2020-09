Si finge amico di Belen e mette a segno una truffa da migliaia di euro (Di martedì 8 settembre 2020) Francesca Galici Si è finto un diplomatico croato amico di Belen Rodriguez per truffare hotel di lusso e noleggiatori di yacht a Capri ma è stato smascherato dalla showgirl argentina In uno dei suoi più celebri film, Totò era il cavalier Antonio Trevi, truffatore sui generis che strappava un sorriso al pubblico del cinematografo negli anni Sessanta. Un giovane croato di 30anni deve aver preso spunto da Totòtruffa per mettere in altro la sua, di truffa, ma nel mondo reale. Lo scenario di questa storia surreale, ma vera, sono la splendida isola di Capri e la Costiera Amalfitana. Qui, il giovane straniero già noto alle forze dell'ordine è riuscito a fare una vacanza a scrocco fingendosi un ... Leggi su ilgiornale

sino_juv : @imp3ratore_ @Mattia66640560 @LuisSuarezz99 Ti vergogna ??? A chi ? A me ??? Pensavo che sei diventato a mia parte… - MarioGuida4 : @MajestyCatsy Ogni volta che vedo 'sta foto mi ribalto ?????? il tipo in azzurro e il classico amico che finge di vole… - Shashkov30 : RT @CicRosina: ++ Trentenne di Pomigliano D'Arco si finge amico di Di Maio e viene assunto al ministero degli esteri ++ - obianchico : RT @CicRosina: ++ Trentenne di Pomigliano D'Arco si finge amico di Di Maio e viene assunto al ministero degli esteri ++ - edoardo_go : RT @CicRosina: ++ Trentenne di Pomigliano D'Arco si finge amico di Di Maio e viene assunto al ministero degli esteri ++ -