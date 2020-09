Pescherecci italiani sequestrati in Libia, pro-Haftar: ‘Estradate i condannati per la Strage di ferragosto’. Farnesina: ‘Massima attenzione’ (Di martedì 8 settembre 2020) La proposta di uno “scambio di prigionieri” complica il rilascio degli equipaggi dei due Pescherecci tuttora sotto sequestro in Libia, nelle mani delle forze militari fedeli al generale della Cirenaica Khalifa Haftar. L’ipotesi è emersa al margine dei tavoli di mediazione operativi da una settimana, per ottenere il dissequestro dei due motopesca ‘Antartide’ e ‘Medinea’ e la liberazione dei 18 pescatori trattenuti a Bengasi un giorno dopo il viaggio a Tripoli del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. In cambio del rilascio dei marittimi, l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ha chiesto l’estradizione di quattro scafisti, detenuti in Italia perché condannati per la cosiddetta ‘Strage di Ferragosto’ che ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Il governo spalanca i porti a migliaia di clandestini e non fiata dopo il sequestro di due pescherecci italiani da… - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO IL GOVERNO: 'PORTE SPALANCATE AGLI IMMIGRATI, TACE SUI PESCHERECCI ITALIANI SEQUESTRATI IN LIBIA' - Giorgiolaporta : Sequestrati dalla #Libia due #pescherecci italiani con 18 marinai a #MazaradelVallo. È una situazione gravissima,… - Profilo3Marco : RT @matteosalvinimi: Il governo spalanca i porti a migliaia di clandestini e non fiata dopo il sequestro di due pescherecci italiani da par… - seneca4949 : RT @matteosalvinimi: Il governo spalanca i porti a migliaia di clandestini e non fiata dopo il sequestro di due pescherecci italiani da par… -