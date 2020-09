Matrix 4, Morpheus e l’Agente Smith assenti: ecco perché (Di martedì 8 settembre 2020) Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono a lavoro sul set di Matrix 4. Ultimamente, però, alcuni degli attori assenti nella nuova pellicola hanno voluto svelare il motivo per il quale non saranno presenti. Il primo, infatti, è stato Laurence Fishburne. Nella saga originale lui vestiva i panni di Morpheus, ma purtroppo non comparirà in questa nuova avventura creata da Lana e Lilly Wachowski. Durante un’intervista con il New York Magazine, riportata anche dal sito Comic Book, si è aperto sulle motivazioni. ecco, perciò, le sue parole: Non mi hanno invitato e forse questo mi spingerà a scrivere un altro spettacolo teatrale. Auguro loro buona fortuna, spero sia un bellissimo film. Tuttavia, non prova risentimento. Anzi, oltre a augurare buona fortuna ai colleghi che prenderanno ... Leggi su tutto.tv

