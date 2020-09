Marcianise, Arecchia: “Noi unica novità in questa tornata” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Anna Arecchia, candidato sindaco a Marcianise. “Marcianise ha un potenziale enorme ma purtroppo non sfruttato quasi per niente, a causa delle troppe chiacchiere, e del clima di poca collaborazione tra le forze politiche che si sono avvicendate negli ultimi anni”. Sono le parole dell’unica candidata Sindaco di questa tornata elettorale comunale, Anna Arecchia, che rappresenta le liste ‘Sìamo Marcianise’, ‘Marcianise nel Cuore’ e ‘Più Sicurezza x Marcianise’.” Oggi Marcianise, rispetto alle città grandi della provincia di Caserta, è fanalino di coda. Continua il Cavaliere al Merito ... Leggi su anteprima24

