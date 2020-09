La moglie vuole lasciarlo, lui accetta l’assurdo: lei potrà tradirlo ma in cambio… (Di martedì 8 settembre 2020) Adam e sua moglie Beatrice sono una coppia da molto tempo, finché un giorno lei non gli confessa di volerlo lasciare. L’uomo, pur di rimanere insieme alla donna, accetta una condizione estrema: lei potrà tradirlo con altri uomini, mentre lui dovrà restarle fedele. Quella di Adam (27 anni) è una decisione radicale e piuttosto insolita. Ben oltre l’idea di coppia aperta (una libertà che in genere è accordata ad entrambi i partner), Adam accetta di essere tradito da sua moglie Beatrice (22 anni) ma allo stesso tempo le promette fedeltà. Lei andrà con altri uomini, lui no. Il marito dunque sceglie di acconsentire a questa nuova regola per tenere in vita il suo matrimonio e per non perdere la moglie. La donna, infatti, ... Leggi su velvetgossip

Al3xI98O : @ghianda Sì, probabilmente ci vuole tanto. Andrebbe rifondata: quando mia moglie mi spiega le assegnazioni delle cattedre mi perdo a metà :D - Darko41393632 : @Emon60302373 Io volevo tatuarmi la frase 'Vivo a modo mio' ma mia moglie non vuole. - HRomische : @cuoredicanna78 @Vallescrivia1 @NervoSaldo Guardate, una mia amica ha divorziato senza figli, lavorava, ma ha dovut… - Andinika6 : @CCCXIII_AD 1- pirla a tuo padre che poteva tranquillamente venire in mano e pulirsi sui pantaloni. 2- metti mamma… - GiuliaCamp : @Franci2819 @ChiaraFerragni @Fedez @AngeloTropea @VeronicaFerraro @filippofiora In realtà ha fatto solo un semplice… -

Ultime Notizie dalla rete : moglie vuole Aggredisce l'ex moglie che non vuole farlo enatrare in casa. In manette CataniaNews.it Calciomercato Juventus: Morata si avvicina, le ultime

Juventus, Alvaro Morata vuole i bianconeri. L'attaccante spagnolo, riscattato dal Real Madrid dopo l'esperienza a Torino con Allegri in panchina, ora vorrebbe tornare in Italia dopo le esperienze a Ma ...

Juventus, grana passaporto per Suarez: potrebbero volerci fino a 15 giorni

Luis Suarez è pronto a vestire la maglia della Juventus e Pirlo ad abbracciare finalmente il suo attaccante. Ma c'è l'ostacolo passaporto che in questo momento limita un pò questo matrimonio che comun ...

Juventus, Alvaro Morata vuole i bianconeri. L'attaccante spagnolo, riscattato dal Real Madrid dopo l'esperienza a Torino con Allegri in panchina, ora vorrebbe tornare in Italia dopo le esperienze a Ma ...Luis Suarez è pronto a vestire la maglia della Juventus e Pirlo ad abbracciare finalmente il suo attaccante. Ma c'è l'ostacolo passaporto che in questo momento limita un pò questo matrimonio che comun ...