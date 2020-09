La cantante viene sconvolta da una visita inaspettata (Di martedì 8 settembre 2020) Una ragazza si sta facendo un video mentre canta quando all'improvviso riceve una visita stupefacente: crolla una parte del soffitto della sua casa e piove la gamba di qualcuno all'interno della ... Leggi su leggo

_thyla : @hyyhskz Mi dispiace perché mi piaceva come cantante ma non puoi mai sapere come siano di persona per questo idolat… - inutile_canzone : @gaiagozzi_mood Manco da me in calabria non viene e nessun cantante - viltrio : C'è un punto di una canzone degli Offlaga Disco Pax (Cioccolato IACP) nel quale il cantante a un certo punto parlan… - fabthekween : @Iconicham_ Beyoncé potrebbe avere zero premi e questo non la renderebbe meno una delle, se non la, migliore cantan… - apple_onthehill : Praticamente ogni volta che sento lego house mi viene in mente la prima volta che ho visto il video è ho pensato “r… -

Seat Music Awards 2020: su Radio Italia la seconda serata in diretta Radio Italia Elio nella Vienna di Beethoven: debutto il 9 settembre

Un viaggio nel tempo, una serie di incontri inattesi e un finale a sorpresa. La serata del prossimo 9 Settembre alla Chiesa di S. Gottardo di Asolo ci porterà dritti nella Vienna del primo Ottocento i ...

Musica, il CD non è morto. Così il digitale da “male” diventa cura

La digitalizzazione della musica è un terreno di scontro, tutt’ora aperto, tra apocalittici e integrati. Da un lato c’è chi intravede in essa opportunità e sperimentazioni, dall’altro c’è chi accusa l ...

