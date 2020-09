Invaders è il successore di Left 4 Dead prematuramente accantonato che si mostra in alcune concept art (Di martedì 8 settembre 2020) Il canale YouTube Unforgotten Games ha pubblicato concept art e modelli 3D di Invaders, un gioco che sarebbe stato simile a Left 4 Dead ma che era ambientato durante un'invasione aliena della Gran Bretagna, con un gruppo di cittadini alle prese con una battaglia quasi impossibile per sopravvivere all'invasione.Il progetto aveva una storia già in fase avanzata: i cittadini contro gli alieni e una tecnologia evoluta che consentiva ai superstiti di maneggiare laser, kit medici e tute tecnologiche. Anche i nemici erano stati progettati: molti avevano dimensioni paragonabili agli esseri umani mentre i boss sarebbero stati delle creature gigantesche con solo pochi punti deboli. Il video che potete visionare in calce a questo articolo mostra numerose bozze, ambientazioni e molto altro.Lo sviluppatore ... Leggi su eurogamer

