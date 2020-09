Internazionali BNL d’Italia 2020, Binaghi: “Rimborsi con super voucher spendibile in due anni” (Di martedì 8 settembre 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2020 degli Internazionali di tennis BNL d’Italia, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha parlato anche dei rimborsi in seguito alla contestata chiusura al pubblico dell’evento di Roma: “Rimborseremo con un super voucher che si può spendere nei prossimi due anni e con un valore maggiorato del 25%, spendibile anche per Next Gen e Atp Finals”. Leggi su sportface

Come nel caso degli Us Open, la n.1 del mondo Ashleigh Barty è stata la prima a dare forfait al Roland Garros. E lo ha fatto da campionessa in carica. La 24enne australiana ha annunciato che non verrà ...

Manca solo una settimana all'inizio degli Internazionali BNL d'Italia (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV). Il torneo romano sulla terra rossa era stato rimandato ca ...

