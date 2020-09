Harry e Meghan si lanciano nel mondo dello streaming (Di martedì 8 settembre 2020) Harry e Meghan si lanciano nel mondo del cinema. È infatti ufficiale la notizia che i duchi del Sussex hanno fondato una società di produzione e firmato un accordo pluriennale con Netflix, che li pagherà per realizzare documentari, film, serie tv e programmi per bambini. I Duchi potranno comparire di persona nei documentari ma, come Meghan ha più volte ribadito, non si parla per lei di un ritorno al mestiere di attrice. Netflix avrà l’esclusiva di tutti i prodotti sfornati dalla società dei Duchi. “Il nostro obiettivo è creare contenuti che informino ma che diano anche speranza”, hanno detto i Sussex spiegando che, “nei panni di nuovi genitori”, è importante per loro creare “programmi per famiglie che siano fonte ... Leggi su newsagent

