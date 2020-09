Dietro ai picchiatori un'area violenta che rivendica a mezzo social (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo gli insulti e le minacce verso gli arrestati e le loro famiglie, oggi sono comparsi anche i commenti di alcuni razzisti che insultano Willy. La polizia postale indaga su questi episodi Leggi su tg.la7

La musica di Gomorra accompagna gli speciali tv, mai visti così tanti giornalisti qui nell'hinterland romano, per raccontare un fatto drammatico ma anche per dipingere la cittadina come il Bronx. Le g ...Tra i quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro c'è anche Mario Pincarelli, 22 anni. Tre sono al momento dietro le sbarre, per loro è stata confermata la custodia cautelare in carcere, mentre ...