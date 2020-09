Caserta, Fecondo (Italia Viva): “Mobilità sostenibile in linea con gli standard europei” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il tema della Mobilità figura tra i punti cardine delle proposte programmatiche di Filippo Fecondo, candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, nel collegio di Caserta, nella lista di “Italia Viva” a sostegno di Vincenzo De Luca Presidente. “In relazione alla mobilità delle persone – afferma Filippo Fecondo – occorre lavorare per garantire un sistema di servizi su tutto il territorio regionale, perché è impensabile che ancora oggi ci sono aree del nostro territorio prive di ogni servizio di trasporto”. Per questo motivo, Fecondo propone ... Leggi su anteprima24

casertafocus : ITALIA VIVA - Filippo Fecondo: Cultura e Turismo, un piano shock per la Campania ECCO TREDICI ITINERARI per la prov… - Scisciano : Campania, Regionali. Filippo Fecondo (Italia Viva): “Cultura e Turismo, un piano shock per la Campania”: Tredici it… -