Bonus carta di credito per chi utilizza i pagamenti elettronici (anche bancomat) (Di martedì 8 settembre 2020) Arriviamo quest’oggi 8 settembre a parlare anche del Bonus carta di credito, volto ad incentivare i pagamenti elettronici a discapito dei contanti (per i quali, lo ricordiamo, a partire dal 1 luglio di quest’anno è scattato un nuovo limite, ridotto dai precedenti 3 mila agli attuali 2 mila euro). Come riportato dal ‘corriere.it‘, bisogna rinfrancare la credibilità del nostro Paese agli occhi dell’Unione Europea: per riuscire nell’impresa la prima cosa da fare è abbattere con ogni mezzo a disposizione il fenomeno dell’evasione fiscale, che purtroppo in Italia corrisponde a circa 109 miliardi di euro annui. A tale scopo, il Governo si impegnerà a riconoscere un Bonus carta di ... Leggi su optimagazine

Corriere : Bonus (fino a 300 euro all’anno) per chi paga con carta di credito o bancomat: si parte... - Blizzard1001 : Bonus (fino a 300 euro all’anno) per chi paga con carta di credito o bancomat: si parte il 1° dicembre - FabioSavelli : RT @MSilviaSacchi: Bonus (fino a 300 euro all’anno) per chi paga con carta di credito o bancomat: si parte il 1° dicembre @FabioSavelli @L_… - Hamada57638992 : RT @Corriere: Bonus (fino a 300 euro all’anno) per chi paga con carta di credito o bancomat: si parte... - GianCrown : RT @MSilviaSacchi: Bonus (fino a 300 euro all’anno) per chi paga con carta di credito o bancomat: si parte il 1° dicembre @FabioSavelli @L_… -