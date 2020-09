“Amo Eros Ramazzotti più di prima”: l’ex non aveva mai parlato prima. Ma ora vuota il sacco (Di martedì 8 settembre 2020) Da quando è finito il matrimonio con Eros Ramazzotti, il nome di Marica Pellegrinelli è stato spessissimo sui giornali e i siti di gossip. Un’unione, quella col cantante romano, suggellata dalle nozze e dalla nascita di due bellissimi bambini, Raffaella Maria, 9 anni e Gabrio Tullio, 6 ma terminata da diverso tempo ormai. Entrambi da sempre riservatissimi, non hanno mai commentato con piacere i rumor, tra nuovi flirt e presunti ritorni di fiamma, che uscivano praticamente ogni giorno. Spesso non lo hanno proprio fatto, in attesa che quelle voci si sgonfiassero da sole. Ma ora, forse per la prima volta, Marica Pellegrinelli ha deciso di parlare della fine del matrimonio con Eros in un’intervista molto intensa rilasciata al Corriere della sera. (Continua dopo la foto) La modella 31enne ammette ... Leggi su caffeinamagazine

