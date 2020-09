Troppi attaccanti in rosa: oltre a Milik ne partirà un altro (Di lunedì 7 settembre 2020) Oggi il Napoli riprende la preparazione a Castel Volturno e farà il suo esordio col nuovo club Andrea Petagna, acquistato in gennaio per 20 milioni dalla Spal e che nel frattempo deve prendere atto che Mertens ha rinnovato il contratto ed &egr ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Troppi attaccanti Jack-Castro, altre reti dalla mediana per Iachini. Valutazioni in corso sul parco attaccanti e per risolvere il problema gol Fiorentina.it Calciomercato Inter, nessun recompra per Pinamonti: troppi i 21 mln

Appare essere sempre più lontana l'opzione recompra dell'Inter relativa ad Andrea Pinamonti. Ceduto la scorsa estate al Genoa, il giovane attaccante in orbita Nazionale ha deluso in parte le aspettati ...

BENFICA - Rui Costa: "Cavani? Troppi 10 milioni a 34 anni"

”Cavani? Noi abbiamo fatto il nostro. Voleva 10 milioni di ingaggio e per noi non è sostenibile. Siamo arrivati a 7 milioni. Un giocatore di quasi 34 anni non può chiedere quelle cifre". Manuel Rui Co ...

Appare essere sempre più lontana l'opzione recompra dell'Inter relativa ad Andrea Pinamonti. Ceduto la scorsa estate al Genoa, il giovane attaccante in orbita Nazionale ha deluso in parte le aspettati ...