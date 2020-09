Toldo e la sfida all’Olanda: “Ho fiducia nei giovani. Che carica a Euro 2000!” (Di lunedì 7 settembre 2020) Olanda-Italia è uno dei big match più intriganti a livello Europeo. Nel 1978 gli orange estromisero gli azzurri dalla finale Mondiale, ma nel 2000 arrivò la rivincita nella manifestazione continentale organizzata proprio nei Paesi Bassi. L'eroe di quel giorno fu indubbiamente Francesco Toldo, che neutralizzò ben tre calci di rigore in una sola partita. L'ex portiere si racconta ai microfoni de "Il Giornale": "Quel pomeriggio mi sono davvero divertito. Più gli olandesi mi bombardavano di tiri e più mi gasavo nel parar. D'altronde ero fatto così: più mi caricavo e più era difficile farmi gol".NAZIONALEToldo si sofferma poi sul match odierno fra gli azzurri di Roberto Mancini e l'Olanda in Nations League: "Mi piace molto la Nazionale che sta nascendo. Ho ... Leggi su itasportpress

Il c.t. Dino Zoff sceglie il solito 3-4-1-2: Toldo tra i pali, Cannavaro, Nesta e Iuliano in difesa, Zambrotta e Maldini sulle corsie, Di Biagio e Albertini in mediana e il terzo uomo, Fiore, con lice ...ROMA Trasformare il cielo grigio di Amsterdam in Azzurro. E per farlo il Ct Mancini non vuole che la sua Italia si snaturi. La partita di questa sera contro l'Olanda, seconda sfida del gruppo A1 di Na ...