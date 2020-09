Stanza distrutta all'addio al nubilato di Elettra Lamborghini - (Di lunedì 7 settembre 2020) Carlo Lanna Un addio al nubilato con critiche per Elettra Lamborghini. Secondo alcune foto che sono trapelate in rete, la cantante e i suoi amici avrebbero distrutto parte della Stanza Finalmente il prossimo 26 settembre Elettra Lamborghini si unirà a nozze con il suo amatissimo Afrojack. La coppia, che a causa del lockdown è stata costretta a rimandare la data del matrimonio, ora può celebrare il lieto evento. Ma prima c’è l’addio al nubilato che la cantante di "Musica e il resto scompare" ha festeggiato lo scorso week in Campania, nella caratteristica Tenuta San Domenico a Sant’angelo in Formis, vicino Caserta. I festeggiamenti sono durati ben tre giorni, tra cene luculliane, ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Stanza distrutta Stanza distrutta all'addio al nubilato di Elettra Lamborghini ilGiornale.it Stanza distrutta all'addio al nubilato di Elettra Lamborghini

"Per me potete pure far cadere le montagne. Forse questo non vi è chiaro", aggiunge. Nelle storie si vede tanto divertimento, ma anche tanta trasgressione. E a fine serata una delle stanze della ...

Distrugge la casa e picchia sorella e anziani genitori: energumeno catturato nel Vesuviano

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia un 30enne del posto. In evidente stato di ebbrezza, l’uomo ha minacciato di morte i genitori convive ...

"Per me potete pure far cadere le montagne. Forse questo non vi è chiaro", aggiunge. Nelle storie si vede tanto divertimento, ma anche tanta trasgressione. E a fine serata una delle stanze della ...I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia un 30enne del posto. In evidente stato di ebbrezza, l’uomo ha minacciato di morte i genitori convive ...