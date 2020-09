Sondaggi politici Ixè: referendum taglio parlamentari, affluenza nella media (Di lunedì 7 settembre 2020) Sondaggi politici Ixè: referendum taglio parlamentari, affluenza nella media Il 20 e 21 settembre prossimi si voterà per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari, alla Camera e al Senato (complessivamente da 945 a 600 seggi). I Sondaggi politici Ixè hanno stimato l’affluenza intorno al 49-54%. “Si registra – scrive l’istituto – un’elevata mobilitazione degli elettori intorno al referendum sulla riduzione del parlamentari. L’affluenza potenziale potrebbe raggiungere o superare la metà ... Leggi su termometropolitico

