Roma, grosso cane aggredisce due bambini al Parco delle Valli. Gli aggiornamenti: ecco come stanno i piccoli (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono due bambini di 6 e 9 anni i piccoli feriti dall’aggressione di un cane ieri a Roma, al Parco delle Valli, all’altezza di via Valmaggia. L’aggressione è avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, mentre i bambini erano intenti a giocare al Parco un cane di grossa taglia senza guinzaglio e senza museruola si è avventato su di loro con violenza con morsi e zampate. Il più grande, nato nel 2011, ha riportato le ferite più gravi. Il bimbo è stato portato al pronto soccorso dove i medici gli hanno riscontrato ferite e contusioni per 20 giorni di prognosi. Al bimbo più piccolo, nato nel 2014, sono state riscontrate ferite per 14 giorni di prognosi. Entrambi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

