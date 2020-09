Renzi su Ritorno a Scuola: Diamo Priorità ai Ragazzi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite a 24 Mattino su Radio 24, parla di Ritorno a Scuola. “Dopo i primi giorni dalla ripresa della Scuola cercheremo di capire come va. Con il Covid bisogna convivere ma le scuole vanno riaperte” afferma. Renzi poi parla della Ministra Azzolina: “Io ora non mi metto a discutere di Azzolina, dopo faremo una verifica con le altre forze della maggioranza se le cose hanno funzionato e lo faremo nelle sedi opportune, in Parlamento, oggi Diamo priorità ai Ragazzi”. Leggi su youreduaction

