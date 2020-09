PS5 aprirà i pre-order 'da un giorno all'altro' e si parla anche di scorte molto limitate (Di lunedì 7 settembre 2020) È piuttosto strano che così vicini al lancio di PS5, non sappiamo ancora quanto costerà la console o quale sia la data di uscita esatta. I fan stanno comprensibilmente diventando ansiosi, ma sappiamo che la next-gen sarà presto disponibile. E non sorprende che, mentre ci avviciniamo al suo imminente lancio, i rivenditori di tutto il mondo si stanno preparando ad aprire i preordini.In effetti, il rivenditore britannico SimplyGames ha recentemente inviato delle e-mail ai clienti, dicendo loro che si aspettano che i preordini per la console vengano pubblicati "da un giorno all'altro". Il rivenditore avverte inoltre che la console potrebbe essere disponibile in quantità limitata, quindi il modo migliore per ottenerla sarà registrarsi per i pre-order.La stessa Sony ha recentemente aperto la propria ... Leggi su eurogamer

