Lazio, Muriqi è in arrivo: ecco quando dovrebbe fare le visite mediche (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - Vedat Muriqi sarà a breve un nuovo giocatore della Lazio . L'accordo con il Fenerbahce è stato finalmente trovato dopo un mese di trattativa: operazione da circa 20 milioni di euro totali, il ... Leggi su corrieredellosport

ManuBaio : #Lazio accordo per #Muriqi. Scambio di documenti in corso. Trasferimento che sfiora i 20 milioni di euro.… - DiMarzio : #Lazio-#Muriqi, operazione chiusa: scambio documenti in corso - ManuBaio : #Muriqi - #Lazio, l'arrivo del kosovaro a Roma non prima di mercoledì. Visite mediche - da confermare - per giovedì… - sportli26181512 : #Lazio, Muriqi è in arrivo: ecco quando dovrebbe fare le visite mediche: C’è attesa per lo sbarco del bomber kosova… - PakiRispoli : RT @ManuBaio: #Muriqi - #Lazio, l'arrivo del kosovaro a Roma non prima di mercoledì. Visite mediche - da confermare - per giovedì. @SkySpor… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Muriqi Lazio, ecco Muriqi ma scoppia il caso Acerbi Il Messaggero Lazio, Muriqi è in arrivo: ecco quando dovrebbe fare le visite mediche

ROMA - Vedat Muriqi sarà a breve un nuovo giocatore della Lazio. L’accordo con il Fenerbahce è stato finalmente trovato dopo un mese di trattativa: operazione da circa 20 milioni di euro totali, il gi ...

All'Inter un ex Cagliari, per i bianconeri si spiana la pista Suarez. Pavoletti via dalla Sardegna?

Testa a testa scudetto Juve-Inter con Atalanta, Lazio, Roma, Napoli, Milan in lotta per la Champions. A due settimane dall'avvio della serie A a porte chiuse, con l'incubo covid che non scema, il merc ...

ROMA - Vedat Muriqi sarà a breve un nuovo giocatore della Lazio. L’accordo con il Fenerbahce è stato finalmente trovato dopo un mese di trattativa: operazione da circa 20 milioni di euro totali, il gi ...Testa a testa scudetto Juve-Inter con Atalanta, Lazio, Roma, Napoli, Milan in lotta per la Champions. A due settimane dall'avvio della serie A a porte chiuse, con l'incubo covid che non scema, il merc ...