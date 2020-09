Il Manchester City annuncia due calciatori positivi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Manchester City annuncia la presenza, in rosa, di due calciatori positivi al Covid. Si tratta di Riyad Mahrez e Aymeric Laporte. Sono entrambi asintomatici e in isolamento nelle rispettive case. La nota del club: “Il Manchester City FC conferma che Riyad Mahrez e Aymeric Laporte sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi i giocatori stanno attualmente osservando un periodo di auto-isolamento in conformità con il protocollo della Premier League e del governo britannico sulla quarantena. Non mostrano sintomi del virus. Il Club augura a Riyad e Aymeric una pronta guarigione in vista del loro ritorno agli allenamenti e della nuova stagione”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

