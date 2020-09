GF VIP, Fausto Leali confessa: “Vado perché mi pagano e ne ho bisogno” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ora è ufficiale, Fausto Leali sarà uno dei nuovi concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip che da mercoledì 14 settembre in prima serata riaccenderà le luci nella casa di Cinecittà… Perché Fausto Leali ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip. Domanda diretta quella del quotidiano Libero. Il cantante di sicuro non è nuovo a partecipare a reality o talent. La lista è lunga. Da Ballando con leArticolo completo: GF VIP, Fausto Leali confessa: “Vado perché mi pagano e ne ho bisogno” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

C'è chi va al Grande Fratello Vip per una "esperienza di vita" e chi, banalmente, per i soldi. A spiattellare la verità è Fausto Leali, uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per la nuova edi ...La casa più spiata d’Italia sta per riaprire le proprie porte. Infatti lunedì 14 settembre inizia il Grande Fratello Vip, reduce da un’ultima edizione d’incredibile successo. Tra i concorrenti della n ...