Germania, Kroos non dà scampo a Muller: “Löw è deciso e Thomas non tornerà in Nazionale” (Di lunedì 7 settembre 2020) Toni Kroos non ha dubbi: Thomas Muller difficilmente tornerà a giocare per la Germania. La decisione del ct Löw sembra irrevocabile. Nessun problema tra mister e calciatore del Bayern Monaco, ma solo una scelta precisa in vista del futuro. Come riportano diversi media tedeschi, il calciatore del Real Madrid ha spiegato la decisione dell'allenatore della Nazionale.Kroos: "Löw ha deciso e Muller non avrà spazio"caption id="attachment 790723" align="alignnone" width="503" Muller (Getty Images)/caption"La mia sensazione è che Löw non farà marcia indietro", ha detto Kroos sulla situazione dell'ex compagno Muller. "Il ct non ha 'dimenticato' i tre campioni del mondo ... Leggi su itasportpress

La Svizzera si è immediatamente riscattatata dalla prestazione non convincente fornita giovedì a Leopoli contro l’Ucraina, pareggiando per 1-1 al St. Jakob Park di Basilea contro la Germania. Un risul ...

