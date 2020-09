Esclusiva: Pordenone, l’obiettivo per l’attacco è Diaw (Di lunedì 7 settembre 2020) Con Candellone destinato al Bari (lo stesso Bari che corteggia Ciurria), il Pordenone ha individuato in Davide Diaw, classe 1992 attualmente al Cittadella, il profilo migliore per l’attacco. Piace anche Falcinelli (da settimane c’è una trattativa tra Bologna e Reggina), ma nelle ultime ore Diaw ha scavalcato la concorrenza. E il Pordenone spera di chiudere. Foto: logo Pordenone. L'articolo Esclusiva: Pordenone, l’obiettivo per l’attacco è Diaw proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Esclusiva: Pordenone, l'obiettivo per l'attacco è Diaw alfredopedulla.com

Cultura: Giornate Cinema Muto tornano a ottobre in edizione online

Udine, 7 set - Dal 3 al 10 ottobre tornano le Giornate del Cinema Muto di Pordenone, in una veste quasi esclusivamente online imposta dalle restrizioni della pandemia che hanno spinto gli organizzator ...

