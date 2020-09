Campania, riapertura scuole posticipata al 24 settembre, screening sierologico obbligatorio (Di lunedì 7 settembre 2020) La regione Campania sceglie di posticipare l’inizio delle lezioni fino al 24 settembre, 10 giorni dopo rispetto a quanto annunciato tempo addietro dal governo, ossia dopo le elezioni regionali e quelle sul taglio dei parlamentari. Rientro posticipato Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore della regione Vincenzo De Luca che ha di fatto ufficializzato una decisione che era già nell’aria da diversi giorni: De Luca ha comunicato agli enti locali che non c’erano le condizioni per riaprire il prossimo 14 settembre. screening sierologico Il presidente della regione Campania ha ufficializzato inoltre l’intenzione di rendere obbligatorio lo screening seriologico per il rientro a scuola: “Dal punto di ... Leggi su giornal

