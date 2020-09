US Open, mea culpa Djokovic: “La squalifica mi servirà come lezione umana” (Di lunedì 7 settembre 2020) “La squalifica la prenderò come una lezione che servirà per la mia crescita ed evoluzione come giocatore ma anche come uomo. Mi scuso con gli US Open e sono grato al mio team e ai miei fan che mi supportano. Grazie e scusate“. Novak Djokovic si affida al suo profilo Instagram per scusarsi con gli US Open e con il giudice di linea in seguito alla pallata che gli è costata la squalifica da Flushing Meadows durante l’ottavo di finale contro Pablo Carreno Busta. “L’intera situazione mi ha lasciato davvero triste e vuoto – ha scritto Nole -. Ho chiesto al giudice di linea come sta e grazie a Dio si sente bene. Sono davvero dispiaciuto di averle causato così ... Leggi su sportface

BechantheIgor : Adhaesit pavimento anima mea -

Ultime Notizie dalla rete : Open mea “Microsoft era dalla parte sbagliata della storia”: il colosso fa mea culpa su open source e Linux Il Fatto Quotidiano “Un errore aver concesso l’asilo a Battisti”. Il mea culpa tardivo di Lula

Un pentimento tardivo, visto che quando Battisti è stato finalmente arrestato, Lula, tanto amato anche dalla sinistra nostrana, aveva detto: “Non mi pento affatto“. L’ex presidente Luiz Inacio Lula da ...

Un pentimento tardivo, visto che quando Battisti è stato finalmente arrestato, Lula, tanto amato anche dalla sinistra nostrana, aveva detto: “Non mi pento affatto“. L’ex presidente Luiz Inacio Lula da ...