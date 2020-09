Supercoppa: Busto sfiderà Conegliano (Di domenica 6 settembre 2020) IL TABELLINO- UNET E-WORK Busto ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1, 23-25 25-18 25-22 25-22, UNET E-WORK Busto ARSIZIO: Escamilla 6, Olivotto 4, Mingardi 20, Gennari 12, Stevanovic 14, Bonelli 4, ... Leggi su corrieredellosport

sunsky8511 : RT @Volleyball_it: Supercoppa A1 F.: Busto Arsizio conquista il pass per la finale. 3-1 a Novara - GiornoNovara : Busto Arsizio batte Igor Novara 3-1 nell’anomala semifinale di Supercoppa giocata in due manche - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Busto Arsizio-Novara 2-1 (23-25 25-18 25-22 21-19) ripresa Supercoppa 2020: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - OA_Sport : Conegliano-Busto Arsizio, Finale Supercoppa Italiana volley 2020: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming - zazoomblog : Volley Supercoppa a Vicenza: interrotta Busto-Novara. Fioccano le polemiche - #Volley #Supercoppa #Vicenza: -