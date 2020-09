Quindi, secondo Amadeus, per 2000 posti all’Ariston, 10 milioni di italiani dovranno rinunciare a Sanremo? (Di domenica 6 settembre 2020) Amadeus è stato intervistato sul Festival di Sanremo 2021 per il quale, comprensibilmente, si è tutti sull’attenti. Ci sarà o non ci sarà? Vista la situazione attuale e la curva epidemiologica in continuo cambiamento e imprevedibile è molto difficile parlare. Amadeus sembra deciso su una cosa però: «Non c’è alcun piano B, o si fa con il pubblico o nulla». Sanremo senza pubblico pare Quindi non essere contemplato nell’idea del direttore artistico e conduttore della prossima edizione. Che cosa succederà allora? Gli italiano dovranno dire addio al festival della canzone nostrana per eccellenza a causa della pandemia? LEGGI ANCHE >>> “Era tutto programmato!” – I ... Leggi su giornalettismo

IMSA: a Road Atlanta spettacolare trionfo per Acura e BMW

In Georgia succede di tutto nella 6h e alla fine la spuntano R.Taylor-Castroneves davanti a Tincknell-Bomarito-Hunter Reay e Nasr-Derani-Albuquerque. In GTLM colpaccio per De Philippi-Spengler con la ...

Berlusconi come sta, gli aggiornamenti. Il bollettino: "Condizioni cliniche stabili"

"Notte serena" in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano - non in terapia intensiva - dalla tarda serata di giovedì dopo essere risultato positivo al coronavirus. "Il pr ...

