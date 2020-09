Perquisiscono abitazioni e scovano preziosi reperti archeologici. Militari recuperano 20 manufatti: 'Sono di inestimabile valore' (Di domenica 6 settembre 2020) Perquisiscono due abitazioni e si imbattono in preziosi ed antichissimi reperti di interesse storico-archeologico. E' quanto scoperto dai carabinieri di Torremaggiore all'interno dell'abitazione di un ... Leggi su foggiatoday

OndaradioGargan : Torremaggiore/ I Carabinieri perquisiscono due abitazioni e scoprono preziosi ed antichissimi reperti di interesse… - craxzti : Perquisiscono abitazioni e scovano preziosi reperti archeologici. Militari recuperano 20 manufatti: 'Sono di inesti… - SanSeveroNews : TORREMAGGIORE: I CARABINIERI PERQUISISCONO DUE ABITAZIONI E SCOPRONO PREZIOSI ED ANTICHISSIMI REPERTI DI INTERESSE… - princigallomich : TORREMAGGIORE – I CARABINIERI PERQUISISCONO DUE ABITAZIONI E SCOPRONO PREZIOSI ED ANTICHISSIMI REPERTI DI INTERESSE… -

Ultime Notizie dalla rete : Perquisiscono abitazioni

FoggiaToday

Intervenuti per sedare una lite di coppia, i carabinieri perquisiscono la casa per verificare se ci siano armi nascoste e trovano oltre 3 chili di stupefacenti, in gran parte marijuana, ma anche circa ...