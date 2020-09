Omicidio Colleferro, arrestati 4 giovani che hanno picchiato a morte Willy Monteiro (Di domenica 6 settembre 2020) Si era avvicinato per difendere un amico e per porre fine a una rissa: ecco perché è stato 'punito' Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni che ieri sera, a Colleferro, è stato massacrato di botte ... Leggi su globalist

Corriere : Rissa a Colleferro, vicino Roma: 21enne ucciso a calci e pugni - ilmamilio : Colleferro, il Comune dichiara lutto cittadino per l'omicidio di Willy Duarte Montero - TreTsun : RT @casamacombo: Sono vicina alla famiglia e alla comunità capoverdiana per il brutale pestaggio omicidio di Willy Monteiro Duarte. Si deve… - dogslavetheking : RT @MannaiaStorta: Omicidio brutale a calci e pugni di un 20enne. I giornali parlano di una rissa finita male, la Rete Antifascista Lazio S… - eruanna_luinil : RT @casamacombo: Sono vicina alla famiglia e alla comunità capoverdiana per il brutale pestaggio omicidio di Willy Monteiro Duarte. Si deve… -