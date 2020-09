Nadia Crescenzi scomparsa da Formia: l’appello a Chi l’ha visto? (Di domenica 6 settembre 2020) L’ultima volta che Nadia Crescenzi è stata vista si sarebbe trovata presso la stazione di Formia (Latina) lo scorso 11 agosto. È da quasi un mese che nessuno ha più notizie della 45enne. Il caso è arrivato anche a “Chi l’ha visto?” che ha lanciato un appello per ritrovarla. Nadia risiede a Cassino. Secondo quanto riporta il sito di Chi l’ha visto? nella sezione Scomparsi, l’ultima volta che è stata vista a Formia, Nadia Crescenzi indossava una canottiera nera, leggins grigi e scarpe da ginnastica color viola. La donna sarebbe stata da sola. Il sito di “Chi l’ha visto?” informa che Nadia Crescenzi ... Leggi su kontrokultura

Scomparsa da quasi un mese, arriva da "Chi l'ha Visto" l'appello per Nadia Crescenzi, 45 anni di Cassino. Il suo ultimo avvistamento è avvenuto l'11 agosto scorso alla stazione di Formia. Quel martedì ...Sono tre settimane che non si hanno più notizie di Nadia Crescenzi. 45 anni, residente a Cassino, in provincia di Roma, è stata vista l'ultima volta alla stazione di Formia. La donna ha lunghi capelli ...