Meteo Aeronautica 30 giorni: l’Estate in vera decadenza (Di domenica 6 settembre 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare proietta la sua evoluzione verso quello che è il tipico decadimento della stagione estiva. Appare molto interessante la divisione in due del clima che si potrebbe manifestare nel nostro Paese. IL BOLLETTINO UFFICIALE – Aeronautica MILITARE ITALIANA 07 – 13 Settembre 2020 La Prima settimana si apre all’insegna di un regime moderatamente ciclonico. Ne conseguiranno dei regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo al nord e sulle regioni centrali, in special modo versante tirrenico, mentre sul resto del paese saranno generalmente in linea con la media climatologica. Per quanto invece attiene ai regimi termici, avremo che gli stessi, seppur in fase di ridimensionamento ... Leggi su meteogiornale

