L'auto si ribalta sulla strada da Bitti a Sologo, muore 34enne. Illeso il passeggero (Di domenica 6 settembre 2020)

Terribile incidente stradale intorno alle 19 sulla Bitti-Sologo, nei pressi di Lula. Un'auto con a bordo due giovani di Lula - di 34 e 25 anni - per cause ancora da accertare è uscita di strada ribalt ...Drammatico incidente tra Bitti e Sologo, muore un giovane di Lula nell’auto che si ribalta. Lo schianto non ha lasciato scampo al conducente sulla strada tra Bitti e Sologo, nei pressi di Lula: ferito ...