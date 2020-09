Juventus, senti Causio: “Suarez o Dzeko? Se stanno bene…” (Di domenica 6 settembre 2020) MERCATO Juventus – La Juventus sembrerebbe essere alla ricerca di un centravanti in vista della prossima stagione. Suarez e Dzeko i nomi più caldi, con l’uruguayano che stando alle ultime voci sarebbe vicinissimo dal vestire la casacca bianconera. A questo proposito si è espresso un ex calciatore, affermando come l’età sia irrilevante e come la condizione fisica può a volte fare la differenza. In seguito stoccata ai giovani. Juventus, senti Causio: “Suarez o Dzeko? Meglio di alcuni giovani” Franco Causio, ex ala bianconera, non crede che Edin Dzeko (34 anni) o Luis Suarez (33 anni) siano troppo vecchi per la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni al Corriere dello ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : Juve, senti Locatelli: 'Un sogno essere accostato alla Juventus, Pirlo è il mio idolo' ??? - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#Juventus, senti #Dzeko: 'Ogni anno si parla di un mio addio alla Roma. Non è questo il momento per parlare di merca… - calciomercatoit : ???#Juventus, senti #Dzeko: 'Ogni anno si parla di un mio addio alla Roma. Non è questo il momento per parlare di me… - Giuseppejuve90 : RT @forumJuventus: Juve, senti Locatelli: 'Un sogno essere accostato alla Juventus, Pirlo è il mio idolo' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Lucarelli: “Cavani? Ci sta pensando, ma a Torino…” TuttoJuve24.it Ilicic, cosa è successo? Il ritorno tra i compagni, l’Atalanta lo aspetta. Mijatovic: «Aiutato da professionisti»

Josep Ilicic sta per tornare. Ad allenarsi, a farsi vedere a Zingonia, a condividere uno spogliatoio. A riprendere i contatti con il suo vecchio mondo. Non significa neanche lontanamente mettere la pa ...

Panchina per Kulusevski in Svezia-Francia: "Sono scioccato". E Ibra lo difende

"Sono scioccato". Dejan Kulusevski non ha preso affatto bene la panchina iniziale nella partita di Nations League della sua Svezia contro la Francia (1-0 per i campioni del mondo firmato Mbappé) e dop ...

Josep Ilicic sta per tornare. Ad allenarsi, a farsi vedere a Zingonia, a condividere uno spogliatoio. A riprendere i contatti con il suo vecchio mondo. Non significa neanche lontanamente mettere la pa ..."Sono scioccato". Dejan Kulusevski non ha preso affatto bene la panchina iniziale nella partita di Nations League della sua Svezia contro la Francia (1-0 per i campioni del mondo firmato Mbappé) e dop ...