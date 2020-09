Anticipo TFS: Inps risponde a breve pronta la piattaforma, ma le banche offrono interessi alti (Di domenica 6 settembre 2020) Questa dell’Anticipo TFS, sembra una storia senza fine. Un lettore, avente diritto all’Anticipo del trattamento di fine servizio o fine rapporto ci scrive una mail con oggetto”Inps dice ” tra breve la richiesta Anticipo tfs statali DL4/2019, sarà inserita nella piattaforma dell’ente”. Anticipo TFS: la piattaforma non è pronta Leggendo l’oggetto, si pensa finalmente qualcosa di buono, ma poi il testo della mail chiarisce una situazione che non ha nulla di breve e che l’attesa è ancora lunga: «Il termine tra breve, nel vocabolario della lingua italiana significa “entro poco tempo”, siamo al 6 settembre 2020, la nota ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Anticipo #TFS: #Inps risponde a breve pronta la piattaforma, ma le banche offrono interessi alti… - metfirenze : Anticipo TFS, approvato il decreto - Notiziedi_it : Pensioni statali, a breve domanda per anticipo Tfs - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Pensioni statali, a breve domanda per anticipo Tfs - Notiziedi_it : Pensioni statali, a breve domanda per anticipo Tfs -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipo TFS Pensioni statali, a breve domanda per anticipo Tfs Adnkronos Intesa su Air Italy, Solinas: "Primo passo per la salvaguardia dei posti di lavoro"

"Abbiamo lavorato costantemente per raggiungere questo risultato. È un primo passo per la salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela del know how acquisito nel settore". Il governatore della Sardegn ...

Pensioni statali, a breve domanda per anticipo Tfs

Per le pensioni degli statali l’anticipo del Tfs sarà a breve operativo e sarà possibile fare domanda per ottenerlo. Lo ha annunciato la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone sulla su ...

"Abbiamo lavorato costantemente per raggiungere questo risultato. È un primo passo per la salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela del know how acquisito nel settore". Il governatore della Sardegn ...Per le pensioni degli statali l’anticipo del Tfs sarà a breve operativo e sarà possibile fare domanda per ottenerlo. Lo ha annunciato la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone sulla su ...