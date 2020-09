Uomo appeso al cornicione di un cavalcavia: poliziotto si getta su di lui e gli salva la vita. Le immagini dalla body-cam (Di sabato 5 settembre 2020) Un Uomo sospeso nel vuoto aggrappato al cornicione di un cavalcavia. Poi l’intervento tempestivo di un agente, che lo afferra e gli salva la vita. Sono le immagini pubblicate dal Dipartimento della polizia di Miami. “Non farlo, amico, non farlo. Stai calmo”, si sente dire dai poliziotti che hanno circondato l’Uomo, del quale era stata denunciata la scomparsa. “Sono orgoglio di quello che abbiamo fatto”, ha commentato il direttore del dipartimento, “dimostra quello che fanno i nostri agenti e che passa spesso sottotraccia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Le drammatiche immagini della body-cam, condivise sui social dal dipartimento di Polizia di Miami - Ansa /CorriereTv CONTINUA A LEGGERE » La polizia di Miami, in Florida, ha salvato la vita a un uomo, ...