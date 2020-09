Torino-Pro Vercelli 1-2, primo ko per Giampaolo (Di sabato 5 settembre 2020) Torino - Terza amichevole stagionale del Torino e primo ko per Marco Giampaolo , sconfitto 2-1 in rimonta dalla Pro Vercelli . Il tecnico dà spazio al 4-3-1-2 e a chi ha giocato meno anche a causa dei ... Leggi su corrieredellosport

