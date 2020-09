Spezia, trattativa per Zoet: il portiere può partire in prestito (Di sabato 5 settembre 2020) Lo Spezia si muove per Zoet del PSV: il portiere classe ’91 potrebbe approdare in Serie A attraverso la formula del prestito Lo Spezia è entrato nel vivo del calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio dello svincolato Jacopo Sala e definito l’arrivo dall’Hajduk Spalato di Ardian Ismajli, il club ligure è vicinissimo a Jeroen Zoet. Come riportato da Sky Sport, il portiere classe 1991 potrebbe lasciare in prestito il PSV nonostante il recente rinnovo di contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

